Carme Chaparro ha sorprendido este sábado a sus seguidores de Instagram con una desconocida historia que no ha pasado desapercibida. La periodista compartió una instantánea de una nota con unas palabras nada agradables dirigidas a ella.

Ha sido ahora, después de 20 años, cuando Carme se ha querido sincerar y contar lo ocurrido con un hombre que le empezó a enviar cartas con insultos y amenazas de muerte a su casa. La presentadora al encontrar una de estas notas, la ha compartido en Instagram para dar visibilidad a su historia.

Lea también: Carme Chaparro vuelve a la calle en su regreso a Mediaset: "Llevaba 24 años en un plató y reencontrarme con la gente es un regalo"

Carme Chaparro "expone al monstruo" que le amenazaba de muerte hace 20 años: "Sé que fuiste tú"

"Hoy, tirando cosas viejas, he encontrado esto. El primer capítulo de lo que se convirtió en amenazas de muerte. El hombre que lo escribió, hace casi 20 años, me estará leyendo. Sé que fuiste tú. Y sigues siendo un mierda", empezó diciendo la presentadora, al compartir la foto de la nota. "Llegó a casa por correo postal, con mi nombre intencionadamente mal escrito [...] Luego llegaron más anónimos. Con faltas de ortografía demasiado evidentes como para ser reales. Alguien intentando parecer inculto. Los anónimos eran cada vez más amenazantes y dos o tres meses después empezaron las AMENAZAS DE MUERTE. Muy concretas. Con muchos datos personales", añadió Chaparro.

"Un día me fijé en los matasellos. El tipo mandaba las amenazas desde distintas ciudades de España. ¿Quién viajaba tanto? Lo descubrí por casualidad, algo después, comiendo un día con una amiga a quien se lo conté. Día tal en Bilbao. Día cual en Valencia. Día pascual en Cádiz", escribió, contando cómo consiguió descubrir quién era aquel hombre que le enviaba notas amenazantes. "Y resulta que los lugares y las fechas coincidían con la gira promocional de alguien que trabajaba muy, muy cerca de mí. Saberlo me hizo sentir poderosa, porque ese tipo es un mierda que necesita amenazar y asustar para creer que es alguien y que tiene el control. Nunca se lo dije, y hoy creo que tenía que haberlo hecho. Y no sólo eso, sino contárselo a mis jefes y denunciar en la policía. Exponer al monstruo", relató Carme, asegurando conocer a aquel hombre, aunque nunca se lo dijo.

"Él no sabe que yo lo sé. Y alguna vez que nos hemos encontrado, porque afortunadamente está muy lejos de mí vida ya, viene a saludarme como un perrito faldero", añadió. Finalmente, la periodista quiso hacer un alegato para apoyar a la gente a que denuncie si lo considera. "Así que, amigas y amigos, denunciad, buscad apoyo, exponed a los que os hacen daño. Las amenazas no se toleran, nunca. Porque ese ser quizá se lo esté haciendo ahora a otra mujer. Y esa mujer esté asustada. Y yo podría haberlo evitado", sentenció.

Lea también: