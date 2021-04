Tras el llamamiento de Rocío Flores a Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa, donde pidió a su madre que cogiese el teléfono, han sido múltiples las opiniones de los colaboradores de la cadena.

Viva la vida también trató el tema este sábado y preguntó su opinión a Ana María Aldón, tertuliana del programa. La mujer de Ortega Cano opinó sin tapujos sobre el caso Rocío Carrasco y confesó creer en un reencuentro madre e hija.

Ana María Aldón se moja sobre Rocío Carrasco en 'Viva la vida': "No me extraña que no coja el teléfono"

"Me ha parecido que ha hablado del corazón porque no puede más con la presión. Habla de ella y de su hermano. A mí me parece una llamada de una hija desesperada que ya no puede con la desesperación", dijo Ana María, abriéndose con Emma en el plató. "No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, en tratamiento, y no sabe lo que se va encontrar", dijo a favor de Rocío Carrasco.

"Tengo la esperanza en que suceda la llamada y reencuentro entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre", confesó Aldón. "Creo que a Rocío le genera rechazo las personas que tienen contacto con Antonio David", añadió la colaboradora. También los demás tertulianos quisieron dar su opinión como Isabel Rábago, pero Terelu, amiga de Rocío, no quiso hablar del tema.

