La Sexta Noche invitó este sábado a Isabel Díaz Ayuso a su plató para ser entrevistada justo el día en que arrancaba la campaña electoral. Tras la inesperada visita de la presidenta a El Chiringuito, llegó al plató.

Durante la entrevista con Iñaki López, la candidata del PP por Madrid dedicó la gran parte de su tiempo a cargar duramente contra su rival directo: el PSOE. Ángel Gabilondo y Pedro Sánchez fueron el blanco de Ayuso durante la charla en directo.

El lapsus de Iñaki López con Ayuso que acaba en 'puñalada' de Eduardo Inda en 'La Sexta Noche'

"Señor Gabilondo, gracias por haber estado aquí", le espetó Iñaki López al terminar la entrevista. "Díaz Ayuso", le respondió la presidenta con una sonrisa, para corregirle el error. "Perdón, discúlpeme", se excusó el presentador, tras darse cuenta del fallo que acababa de cometer. Le deseo suerte al igual que al resto de los candidatos y le doy las gracias por estar aquí", sentenció López, aunque todavía quedaba más.

Al retomar la tertulia con periodistas y expertos, Eduardo Inda tomó la palabra para lanzar una puñalada al presentador. "Quiero felicitar a Isabel Díaz Ayuso por la entrevista que ha hecho. Ha estado soberbia la señora Gabilondo, como la has llamado tú", le espetó inesperadamente. "La señora Ayuso contestaba a preguntas, en todo caso. El que entrevistaba era yo", le respondió López, entre risas. "No hay nada como tener amigos y tenerlos cerca. Y mientras me quito los puñales de Eduardo, vamos al tema que nos ocupa", sentenció, ahora sí, Iñaki.

En #L6Nencampaña los puñales de Inda a @_InakiLopez_ que sabe devolverlas jeje pic.twitter.com/JJnekKfnCn — TVMASPI (@sebas_maspons) April 17, 2021