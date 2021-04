La Sexta Noche acogió como invitada este sábado a la youtuber Rocío Vidal, más conocida como La gata de Schrödinger. Como divulgadora científica quiso criticar ciertas actitudes de famosos que propagan en televisión testimonios que atentan contra la salud de las personas.

Tamara Falcó y su negación en El Hormiguero a vacunarse con AstraZeneca fue duramente criticada en redes sociales, así como la entrevista de Miguel Bosé en Lo de Évole, donde el cantante se mostró abiertamente negacionista con el virus.

La youtuber Rocío Vidal arremete duramente contra Tamara Falcó y Miguel Bosé en 'La Sexta Noche'

"Si no cree en el virus, ¿cómo va a creer que es necesaria una vacuna?", dijo Rocío sobre la palabras de Bosé. "Te has metido de todo, no pasa nada, pero a ver qué lleva la vacuna y qué nos quieren meter con ella", explicó contra el cantante, que confesó haber sido adicto a las drogas. "Día a día consumimos cosas que conllevan muchísimos más riesgos de lo que ahora mismo se sabe con la vacuna, como la comida basura, el alcohol, fumar, o tomamos ibuprofenos como si fueran caramelos cuando nos duele un poco la cabeza", puntualizó la youtuber, para quitar el miedo a la población.

"Se trata de una posición privilegiada que tendrá esta chica y, en parte, egoísta", dijo sobre las palabras de Tamara Falcó. "Creo que viene dado porque no somos conscientes del riesgo que supone que no te pongas la vacuna", explicó la divulgadora científica. Vidal defendió que hay que vacunarse cuanto antes y señaló lo peligroso que puede ser que "una persona joven sin patologías previas diga que no se quiere vacunar ahora mismo y que ya se vacunará cuando llegue una vacuna que le convenga o le guste más", sentenció.

