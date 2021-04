Oficialmente estamos en campaña electoral. El pasado sábado los candidatos de los diferentes partidos que el próximo 4 de mayo se disputarán la presidencia de la Comunidad de Madrid realizaron su pegada de carteles o mítines para empezar fuerte este intenso periodo de captación de votos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió al plató de La Sexta Noche como invitada para responder a las preguntas de Iñaki López. Ayuso dedicó una gran parte de la entrevista a criticar duramente a Pedro Sánchez y al candidato del PSOE por Madrid, Ángel Gabilondo.

Lea también: TVE y La Sexta emitirán el debate electoral de Telemadrid que competirá contra Rocío Carrasco

Isabel Díaz Ayuso 'destripa' a Ángel Gabilondo en 'La Sexta Noche': "No se entera de muchas cosas"

"El que queda desdibujado es su candidato", respondió la presidenta cuando le preguntaron por el enfrentamiento directo con Sánchez. "Es el señor Sánchez el que no tendría que estar inmiscuyéndose en esta campaña", añadió, cargando duramente contra el PSOE. "España no está tan bien ni los problemas de los ciudadanos están tan resueltos como para que los gallegos o los andaluces tengan que pagar con su dinero la utilización de La Moncloa para hacernos contracampaña en Madrid", dijo Ayuso.

"No se entera de muchas cosas el señor Gabilondo. Yo creo que quería ser Defensor del Pueblo, le cayó esto de tener que ser por tercera vez candidato en Madrid con pocas ganas y hay que verse más las cosas", respondió a una pregunta sobre ayudas a la hostelería, negando que no haya dado nada. "La gente tiene dignidad. La gente no quiere que les cierren sus negocios de toda la vida y que luego estén para que les den una subvención que luego ni llega ni suple el roto", defendió en La Sexta. "Durante los últimos dos años no he podido gobernar con libertad, pero ahora necesito tener la fuerza parlamentaria suficiente como para no tener que estar en brazos de ningún otro partido y sacar ya los Presupuestos y empezar a gestionar como una apisonadora", sentenció la candidata del PP.

Lea también: Isabel Díaz Ayuso sufre un angustioso momento en plena entrevista con Susanna Griso: "Tranquila"