César Carballo carga duramente contra Fernando Simón en 'La Sexta Noche': "Sabías que esto iba a pasar"

El plató de La Sexta Noche acogió este sábado el duro alegato que César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y habitual colaborador del programa, dio contra Fernando Simón.

La tertulia está formada por expertos sanitarios y epidemiólogos que nos ayudan a comprender el avance de la pandemia por coronavirus así como todas las novedades respeto al virus.

"La transmisión que estamos viendo es la que se produjo durante Semana Santa. Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo, pero sí podemos frenar lo que pase de aquí en adelante", dijo Fernando Simón en una comparecencia a los medios. Por estas palabras, el doctor Carballo quiso responder al director del CCAES muy enfadado. "Me parece un gurú. Yo a mi hija se lo he explicado y lo dice muy bien igual. Pero de mi portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias me espero más", le espetó ante las cámaras de La Sexta.

"Si tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no hemos puesto mecanismos para que no pase?", preguntó a Simón, al que hace responsable de que no existan mecanismos para frenar la pandemia y la cuarta ola. "Se han puesto todas las manzanas en un cesto que es el de la vacunación", dijo el doctor. "Si nos falla ese cesto, vamos mal", añadió, criticando que se haya hecho un "all in" con la vacunación. "Si encima paramos la vacunación, todavía peor, pero es que no hemos hecho nada", sentenció Carballo.

