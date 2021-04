Rocío Flores rompió su silencio en El programa de Ana Rosa sobre la docuserie de su madre, Rocío: contar la verdad para seguir viva. La hija de Antonio David confesó haber llamado a su madre y no haber obtenido respuesta alguna.

Las palabras de Rocío se viralizaron al instante en redes sociales y se comentaron en todos los programas de Mediaset. En Sálvame, Miguel Frigenti no dudó en cargar contra ella y su "victimismo" a penas unos días antes de que Rocío Carrasco se siente, después de muchos años, en un plató de televisión.

Miguel Frigenti, contra Rocío Flores y su "victimismo" en 'Sálvame': "Es la sucesora de su padre"

"Me parece que vuelve a ser guantazo sin manos a su madre, porque si tú quieres hablar con ella o estás dolida porque tu madre no te ha cogido el teléfono, no hace falta que añadas la coletilla 'Mi padre no es como lo están pintando", dijo el colaborador en el programa vespertino de Telecinco para defender a Rocío Carrasco.

"Es la sucesora de su padre", explicó el periodista, acusando a Rocío de ir contra su madre en sus palabras en televisión. "Va a abusar de su victimismo", dijo Frigenti, soltando un auténtico zasca a la hija de Antonio David. Otros colaboradores apoyaron las palabras del colaborador, como Laura Fa. "Es el mismo discurso que su padre", añadió la periodista.

