Este viernes, Rocío Flores rompió su silencio en El programa de Ana Rosa hablando directamente a su madre con la mirada puesta en la cámara. Estas imágenes emocionaron a su tía Rosa Benito cuando fueron emitidas en Ya es mediodía, donde colabora.

Rosa repitió su desconfianza en Rocío Carrasco, algo que enfadó muchísimo a Carlota Corredera, que presentó el mismo día Sálvame. La presentadora desveló los comentarios que la tía de Rociíto hacía de Rocío Flores en los descansos del programa vespertino de Telecinco.

Carlota Corredera acorrala a Rosa Benito y desvela lo que contaba de Rocío Flores: "Recuerdo el comentario"

"Me parece injusto que des a entender que Rocío Carrasco no ha luchado por sus hijos, no es así. Que no coja el teléfono a su hija no significa que no haya luchado por sus hijos. Es mi opinión. También tengo que decir que no voy a traicionarte, Rosa, pero tus compañeros, que hemos trabajado contigo mucho tiempo, también sabíamos en qué términos hablabas de Rocío Flores", dijo Carlota, respondiendo a Rosa desde plató.

"Yo voy a hacer referencia a una foto que subió Rocío Flores cuando aún era menor de edad al lado de la estatua de su abuela en Chipiona y recuerdo perfectamente el comentario que me hiciste. Te doy mi palabra que no lo voy a contar pero creo que también es de justicia que si no siempre has pensado así de ella, entiendo que estés jorobada por lo que está contando tu sobrina", añadió, muy enfadada. "Creo que hay que ser justos. Sabes que te tengo muchísimo cariño, a pesar de todo. Y sabes que lo que te digo es verdad", le dijo la presentadora, para calmar sus humos.

