Este viernes, Sálvame sacó a la luz los mensajes que Sylvia Pantoja, actual concursante de Supervivientes, envió a Roberto Liaño, ex pareja de Toñi Salazar. El contenido de estos mensajes no era otro que críticas a Jorge Javier Vázquez y Mediaset.

Por ello, Carlota Corredera, que se encontraba presentando el programa vespertino de Telecinco, llamó por teléfono a Jorge para contarle lo que la actual superviviente dijo de él, pero lo que iba a ser una conversación normal y corriente acabó dejando un ambiente de tensión y duda en plató.

Jorge Javier Vázquez corta en pleno directo a Carlota Corredera en 'Sálvame': "No lo sé, adiós"

"Jorge, soy Carlota. Estás en directo, es para hacerte una pregunta super rápida", dijo la presentadora. "No, regular, en dos minutos", respondió el periodista. "Pues hacemos una cosa llámame tú cuando termines y te cuento lo que ha dicho Sylvia Pantoja de ti que vas a flipar", dijo Carlota, para llamar la atención del catalán. "Uy, no, no, que va, estoy desconectando y me da igual", se excusó Jorge Javier. "Bueno, pues si te da igual, ya te enterarás cuando dejes de desconectar pero que sepas que no es bonito", le dijo la presentadora dejándole con la duda.

"Escucha una cosa, ¿si sabías que estaba desconectando para qué me haces esta putada?", preguntó Jorge, dando un auténtico zasca a Corredera. A partir de aquí, ambos entraron en una tensa conversación que no terminó muy bien y que dejó a los presentes en plató sumidos en un ambiente un poco extraño. "Vale, pues perdóname", se excusó Carlota. "Pues no lo sé, adiós", le espetó Jorge, colgando el teléfono y dejando plantada a la presentadora, que quedó sorprendida por la actitud del periodista.

