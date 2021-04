Paz Padilla, confirmada para ser jurado en la actual edición de Got Talent, no pudo acudir a las audiciones por el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal. La humorista confió en Santi Millán para otorgar su pase de oro y prometió volver pronto.

Su esperada vuelta ocurrió en la primera semifinal, donde pudimos disfrutar de una Paz emocionada todavía, pero con el mismo humor de siempre y dando el cien por cien como siempre. Ahora, en la tercera semifinal, la actriz recordó a su marido y no pudo evitar llorar.

Paz Padilla rompe a llorar en 'Got Talent' tras recordar a su marido: "Me has ayudado a conectar con el amor de mi vida"

Elsa Tortonda y su mágica actuación rememorando a Aute consiguió emocionar a Paz Padilla y llevarle, de alguna manera, hasta su marido, recientemente fallecido cuando se grabó el programa. Edurne y Dani Martínez consolaron a la humorista, que rompió a llorar. "He llorado tantas veces así y las que me quedan", dijo Paz. "Esto es lo que tiene la música que te conecta con el amor", añadió, muy emocionada.

"Me has ayudado a conectar con mi amor, con mi alma gemela, con el amor de mi vida", le dijo la actriz a Elsa, recordando a su marido, fallecido. "Hoy lloro de amor. ¿Sabes cuántas veces he llorado por la noche porque no quería que amaneciera?", confesó Padilla, haciendo memoria de una de las etapas más tristes de su vida. "Lo hacía porque no quería que se fuera mi amor", sentenció la actriz, regalándonos uno de los momentos más bonitos de la edición.

