Telecinco emitió este viernes la tercera semifinal de Got Talent donde se elegían tres finalistas más que competirían por el premio en la gran final del programa que ya ha sido grabada a causa de la pandemia.

El jurado tenía la oportunidad de poder otorgar a uno de los concursantes un pase de oro para ir directamente a la última gala del programa. El resto debía someterse a la votación del público y luchar por conseguir un puesto en la final.

¿Quién pasó a la final tras la tercera semifinal de 'Got Talent'?: Conoce a Celia Muñoz, Elsa y Santi Marcilla

Después de su mágica actuación, Celia Muñoz se alzaba con el pase de oro del jurado para pasar directamente a la gran final. Por otro lado, Santi Marcilla, Jony "El remache", Adolfo Masyebra y Elsa fueron los más votados por el público en sus actuaciones, pero solo dos podían continuar en el programa.

Elsa, la más votada

La más votada fue Elsa y su angelical canción que hizo llorar a Paz Padilla tras recordarle a su marido, fallecido recientemente en las grabaciones de Got Talent. "Me has ayudado a conectar con mi amor, con mi alma gemela, con el amor de mi vida", le dijo la humorista.

Santi Marcilla, elegido por el jurado y el público

El jurado debía votar y hubo un empate: Risto Mejide votó por Yoni mientras que Dani Martínez le dio su voto a Santi Marcilla. Paz Padilla se decantó por Yoni y Edurne dio su voto a Santi Marcilla. Por esto, se apeló al voto del público, que dio el pase a la final a Santi Marcilla y sus espectaculares trucos de magia.

Celia Muñoz, pase de oro

Su increíble actuación, cantando un aria sin mover los labios dejó sin palabras al jurado que no dudó en pasar a la final directamente a Celia Muñoz, sin someterse a la votación del público.

