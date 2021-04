Jorge Javier Vázquez se puso al frente, un sábado más, del programa que ocupa el prime time de la cadena: Sábado Deluxe. Uno de los temas que trae más tela que cortar es la polémica surgida por el testimonio de Rocío Carrasco en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El presentador, mientras los colaboradores se dedicaban a debatir y opinar sobre el tema, pidió silencio para dar, a pesar del palo que supone para Mediaset, su opinión mediante un alegato que no gustó nada a la cadena.

El alegato de Jorge Javier Vázquez contra Mediaset por el documental de Rocío Carrasco: "La que me va a caer..."

"Ahora me voy a echar a la directora y a todo Mediaset encima con lo que voy a decir", dijo, para captar la atención del plató. "Creo que debatimos demasiado y hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir y opinar continuamente y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no hay debate", espetó, criticando el exceso 'bombo' que se está dando al tema.

"En este momento que es tanto debatir y tanto opinar... No lleva absolutamente a nada. No podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco porque al final lo que pasa es que te produce el efecto rechazo", opinó el presentador. "Totalmente de acuerdo", dijeron Belén Esteban y Chelo García-Cortés. "Madre mía la que me va a caer...", dijo el periodista, pensando en lo que la directora y la cadena podrían decirle fuera de cámaras.

"Evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia y esto es una cadena comercial y para eso hacemos televisión... Lo que no podemos hacer es que estemos, durante dos semanas y lo que nos queda hablando del tema, y cojamos manía a la chiquilla. Al final la ves llorar y dices '¿otra vez?'. Pero de eso también es probable que tengamos responsabilidad nosotros", sentenció Jorge, con unas palabras que le salieron del corazón y con la cabeza bien alta por el alegato que acababa de pronunciar.

