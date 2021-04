Hace unos días saltaba la noticia: Rocío Flores fichaba por El programa de Ana Rosa como tertuliana para comentar Supervivientes. En su primer día en televisión tras la polémica surgida por el testimonio de su madre en el documental, Rocío estuvo "desencajada".

La joven acudió hasta las instalaciones de Mediaset, donde está el plató del programa, para trabajar. Mientras iba por los pasillos de Telecinco se topó con otra colaboradora con la que siempre se ha llevado bien: Belén Esteban.

Belén Esteban desvela su encuentro con Rocío Flores en Telecinco: "La niña no está bien"

"La niña me da muchísima pena, os lo juro. Ayer estuve con ella, en Telecinco, me encontré con la niña y, a ver, no está bien", comenzó diciendo Belén en el Deluxe. "La visteis en Ana Rosa, estaba desencajada. Sé que cuando se habla de la sentencia de la niña, la defensa es muy difícil pero creo que es una niña que lo que ha vivido ha debido de ser espantoso todo", confesó la colaboradora, en defensa de Rocío.

"Me pongo en su piel. No lo está pasando bien y lo va a pasar muy mal", opinó. Jorge Javier Vázquez, por otro lado, opinó que en plena guerra mediática no ve lógico que acuda a platós de televisión para defender a Olga Moreno, la mujer de su padre. El presentador opinó que su decisión no es la más correcta y que debería hablar con Antonio David de todo lo que está contando su madre en la docuserie.

