Rocío, contar la verdad para seguir viva y las declaraciones que Rocío Carrasco da en su docuserie siguen alimentando la programación de los demás programas de Mediaset para ser comentadas, debatidas y analizadas.

Viva la vida recogió los últimos testimonios que dio la hija de Rocío Jurado y, aunque no suele ser algo común, Emma García, la presentadora del programa quiso mojarse sobre el tema y contó las veces que coincidió con Rocío.

Emma García habla de su historia junto a Rocío Carrasco: "No me miraba con buenos ojos"

"Hay dos momentos de Rocío Carrasco que yo he conocido. Al principio, cuando ella estaba en Día a día y que cuenta que estaba pasando todo eso, lo que transmitía era que era una persona muy distante, probablemente porque Antonio David trabajaba conmigo y entonces, a mí, no me miraba con buenos ojos. Es más, yo decía 'madre mía, qué le he podido hacer yo a esta mujer, no era agradable", contó la presentadora, para explicar las veces que se cruzaban por los pasillos de Telecinco.

"Me encontré con ella y me produjo una ternura y no hablamos de nada, un hola y poco más, después de esos años en los que no me miraba a la cara y creo que me responsabilizaba, entre comillas, de terno a él", añadió Emma, que aclaró que ella cree a Rocío Carrasco y el duro testimonio que está contando, episodio a episodio, en su docuserie.

