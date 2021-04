La Sexta Noche invitó a su plató a la versátil actriz Paca la Piraña para tratar varios temas de actualidad. Su nombre apareció hace a penas unos días en el Congreso de los Diputados por boca del ex vicepresidente Pablo Iglesias. "¿Sabe la diferencia entre Paca La Piraña y el señor Abascal?, Paca La Piraña hizo la mili señoría", dijo Iglesias.

La actriz confesó en La Sexta que no le sorprendió que dijese su nombre porque Iglesias ya confesó haber visto la serie Veneno. Además de esto, Paca aportó mucho del humor que le caracteriza y causó risas a la audiencia.

El mensaje de Paca la Piraña a Pablo Iglesias desde 'La Sexta Noche': "Llévame a tu pedazo de chalet"

"¿No le habrán echado del Gobierno por mi culpa? Me quedaría a mí ese remordimiento", dijo la actriz a Iñaki López. "Cuando vengas a Madrid a ver si quedamos y me llevas a tu cacho de chalet. Que me lleve y me presente a su mujer y sus niños y yo le hago una paella y le corto las puntas", dijo Paca, dirigiéndose al ex vicepresidente.

"Me han tirado piedras, fumigado con extintores y tirado tornillos con un tirachinas en el Parque del Oeste y en Valencia", confesó a todos, dejando entrever el calvario que tuvo que pasar cuando se dedicó a la prostitución. "Yo he tenido siempre bue humor porque si no, me hubiera hundido, aunque también tengo mis traumas y depresiones. Ahora me veo y en vez de Paca la Piraña parezco Paca 'la hormigonera', de lo gorda que estoy", bromeó la actriz.

