HBO estrena 'The Nevers': fecha de lanzamiento, tráiler y trama de la nueva serie

HBO ha anunciado ya la fecha del estreno de su nueva serie The Nevers, que nace con una larga cola de polémicas tras la huida de su creador y director, Joss Whedon, que aludió "agotamiento" para marcharse nada más terminar el rodaje.

A pesar de esto, la realidad es muy distinta y es que se escuchan ecos de que actores como Ray Fisher iban a acusar al director de hacerles sufrir experiencias traumáticas a su lado. Tras esto, la plataforma ahora estrena la primera parte de la serie.

HBO estrena 'The Nevers'

HBO ha confirmado el estreno de la serie para el próximo 12 de abril. Primeramente estará disponible la primera parte, seis episodios, que se podrán ir disfrutando poco a poco cada semana, no saldrán todos a la vez. El resto de capítulos de la primera temporada saldrán más adelante, sin fecha prevista todavía.

El elenco está compuesto por actores como Olivia Williams (La escritora fantasma), James Norton (Mujercitas), Tom Riley (Da Vinci's Demons), Pip Torrens (The Crown), Denis O'Hare, nominado al Emmy (American Horror Story) o Amy Manson (Once Upon a Time).

¿Cuál es la trama de 'The Nevers', la nueva serie de HBO?

Agosto de 1896. El Londres victoriano se ve sacudido hasta sus cimientos por un evento sobrenatural que otorga a ciertas personas, en su mayoría mujeres, habilidades anormales, desde lo maravilloso hasta lo perturbador. Pero sin importar sus "giros" particulares, todos los que pertenecen a esta nueva clase desfavorecida están en grave peligro.

Le corresponde a la misteriosa y astuta viuda Amalia True (Laura Donnelly) y a la brillante joven inventora Penance Adair (Ann Skelly) proteger y albergar a estos talentosos "huérfanos". Para hacerlo, tendrán que enfrentarse a las fuerzas brutales decididas a aniquilar a los de su especie.

