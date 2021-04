¿Quién quiere ser millonario? continúa la emisión en Antena 3 de su nueva temporada con famosos que acuden al programa para recaudar dinero con un fin solidario: donarlo a una organización sin ánimo de lucro que ayude a colectivos vulnerables o que necesitan atención.

Mario Vaquerizo, Aitana Sánchez Gijón y Adrián Lastra fueron los invitados esta semana. El cantante demostró, una vez más, el gran sentido del humor que le caracteriza por sus bromas con el público y con Juanra Bonet, el presentador.

La duda de Mario Vaquerizo sobre una canción de Alaska en 'El Millonario' que le pone contra las cuerdas

Vaquerizo tuvo un percance nada más empezar su aventura como concursante en la silla del concurso de Antena 3. La primera pregunta era sobre su mujer, la cantante Alaska: "¿Qué hueso tiene muy dislocado Alaska cuando está 'Bailando'?". Las respuestas fueron: "A: el codo. B: el radio. C: el fémur. D: el cúbito". A pesar de la esperada reacción de contestar rápido que todos esperábamos, sucedió algo muy diferente.

"Te puedes creer que soy el marido de esta mujer, esta canción la he cantando incluso cuando no la conocía... Hay que pensar", espetó Mario, ante el desconcierto de todos por no saberla de memoria. El cantante se puso a cantarla en voz baja y en su cabeza para tratar de adivinar cuál era y tuvo que volver a hacerlo de nuevo para asegurarse. "Yo diría que es la C, el fémur", dijo Mario, acertando la pregunta y librándose de meterse en un buen aprieto por no saberse una mítica canción de su propia mujer.

