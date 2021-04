Paz Padilla realizó, antes de comenzar Semana Santa, un alegato en Sálvame para pedir a la audiencia que fuese responsable y no se saltase las restricciones del Ministerio de Sanidad para evitar el aumento de casos de coronavirus y empezar una cuarta ola.

A los días de pronunciar esas palabras, la presentadora subió una foto en Zahara de los Atunes, Cádiz, con sus amigos comiendo. Al instante, la humorista fue criticada duramente por sus contradictorias palabras. Pero Paz no ha querido callarse y ha alegado el motivo de su viaje.

Paz Padilla responde a las críticas de la audiencia por saltarse las restricciones de Semana Santa

"Soy empresaria, tengo una tienda que se abre en Semana Santa. Tengo que contratar a gente y no puedo hacerlo a distancia", dijo Paz, para justificar su viaje de Madrid, donde trabaja y reside, a Zahara de los Atunes, donde tiene una tienda. La presentadora argumentó que no podía viajar hasta Cádiz en otras fechas por su gran cúmulo de trabajo en televisión y la presentación de su libro.

"La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene estaré Sálvame. También voy a presentar mi libro, o sea que me era imposible. Y no puedo tener a trabajadores sin los contratos legales", explicó tras las duras críticas de la gente en Instagram por haberse saltado las medidas que prohíben la movilidad no justificada por España.

