La emisión en Telecinco de los primeros episodios de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva están dejando mucha tela que cortar y todos los programas de la cadena tratan la triste historia de Rocío Carrasco.

Fue en el plató de Viva la vida donde empezaron a hablar del tema con una amiga de Rocío presente: Terelu Campos. Tras la emisión de unos avances de los nuevos episodios que se emiten el domingo, Terelu y Carmen Borrego se emocionaron mucho.

Lea también: Terelu Campos y Diego Arrabal se enfrentan duramente en 'Viva la vida': "¡Vete a la mierda!"

Terelu abandona 'Viva la vida' entre lágrimas por un comentario de José Antonio Avilés

"Emma, perdona. Yo voy a decir una cosa que quizá todo el mundo se me eche encima, pero hay una parte de esas dos víctimas, como dice Rocío Carrasco, que tanto a Terelu como a Carmen las llama 'titas", dijo José Antonio Avilés, en referencia a David, el hijo de Rocío. Este comentario trajo un tenso silencio a plató y terminó con la salida de Terelu muy afectada entre lágrimas.

"Es que está hablando del otro hijo de Rocío Carrasco", aclaró Carmen, tras salir Terelu de plató. "Claro, Avilés, es que es una situación que ella ha vivido hace muy poquito", aportó Isabel Rábago. "¿Quieres decir que el niño le tiene mucho cariño a Terelu y a Carmen?", preguntó Emma, entre todo el caos de situaciones.

"Conocemos desde hace mucho a David y nosotros nunca hemos hablado de él, ni vamos a hablar porque no es un personaje público. Él nunca se ha expresado. Eso no quiere decir que nosotras no lo hayamos pasado mal. Por el tipo de persona que es, porque es adorable, se me pone la carne de gallina", sentenció Carmen, para explicarlo todo.

Lea también: Terelu Campos, acorralada en 'Viva la vida' por sus compañeros: "¡Estoy hasta el mismísimo moño!"