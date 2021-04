En 2019 salió la noticia que todo el mundo ha deseado alguna vez: el reencuentro de los personajes de Friends sería una realidad. HBO Max planeó grabar un programa especial para emitirlo en 2020, pero llegó la pandemia.

Pero tras la "vuelta a la normalidad" después del caos que supuso la llegada del coronavirus a nuestras vidas, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc se reencontrarán 17 años después para HBO.

HBO pone fecha al regreso de 'Friends': los personajes se reencuentran 17 años después

De momento no se han contado muchos más detalles para no desvelar nada, pero parece ser que no será un episodio más de ficción con la trama de la serie, si no un programa con entrevistas al elenco y que se grabará la semana del 5 al 11 de abril en el estudio 24 de las instalaciones de Warner Bros en Burbank, California, donde se rodó la serie original.

HBO Max, donde se pretende emitir este programa especial sobre la mítica serie, solo está disponible en EEUU, España deberá esperar a que llegue la plataforma, según ha explicado El País. Por este reencuentro los seis actores se embolsarán entre 2,5 y 3 millones de dólares. Un reencuentro que esperemos poder disfrutar pronto en España.

Youtube Video

