La Sexta Noche convocó en su plató a su mesa de tertulianos y colaboradores habituales como cada sábado. Pero además, el programa realizó una conexión con el actor y humorista español Santi Rodríguez.

El actor entró en el programa a través de una videollamada para denunciar en directo lo mal que está la situación del sector cultural y consideró que los gobernantes son menos sensibles con la cultura que con otros sectores.

Lea también: Santi Rodríguez, desesperado, estalla contra el Gobierno: "Somos la España ninguneada"

Santi Rodríguez denuncia en 'La Sexta Noche' el sin sentido de algunas restricciones por Semana Santa

"Las medidas con otros sectores no han sido iguales", dijo Santi, en defensa de la cultura, el sector donde trabaja. Y además, confesó que a él los partidos políticos le "dan alergia" porque "en todos los sitios se han tomado malas medidas". Como ejemplo de mala gestión, Rodríguez criticó el turismo extranjero.

"No comprendo que puedan venir franceses a España y yo no pueda llevar a mi hija a Sevilla", criticó el humorista, mostrando su desagrado a las restricciones por Semana Santa. "Hay cosas que no se han hecho todo lo bien que se podría", explicó. "Estamos confrontando por la política y debemos ayudarnos entre nosotros y arrimar el hombro", sentenció el humorista, como alegato final.

Lea también: César Carballo explota contra los políticos en 'La Sexta Noche': "¡Compórtense y hagan su trabajo!"