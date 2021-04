El gran estreno de Sky Rojo, la nueva serie de Netflix, fue un éxito y se posicionó como una de las series más vistas al momento. La ficción que cuenta la historia de tres prostitutas que escapan del club de alterne para ser libres atrapa a los espectadores desde el primer capítulo.

Uno de sus protagonistas, Miguel Ángel Silvestre, acudió al programa ¿Sigues ahí?, el podcast de Netflix donde colaboran Jordi Cruz y Samantha Hudson para promocionar su nueva serie. Y aunque la serie de la que tenía que hablar era de Sky Rojo, el actor confesó algo sobre una serie más antigua.

Miguel Ángel Silvestre confiesa que intentó cambiar el título a 'Sin tetas no hay paraíso': "Lo odiaba"

"Me parecía un horror. Pedí, por favor, que cambiaran ese título mil veces", dijo Silvestre en relación al título Sin tetas no hay paraíso, la serie que le lanzó a la fama interpretando el papel del Duque. "Ellos me decían: 'Confía en nosotros, forma parte del impacto'. Y yo decía 'pero qué impacto", explicó el actor en el podcast de Netflix.

A pesar de esto, finalmente Miguel Ángel acabó reconociendo que el título ayudó al gran éxito que tuvo la serie en su época, aunque el actor valenciano no engaña a nadie y sigue afirmando que "odiaba ese título".

