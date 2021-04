Un viernes más, Antena 3 emitió una nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? que contó con tres nuevos famosos que destinaron el premio que ganaron en la silla del concurso a una asociación benéfica.

Loles León, Lucía Etxebarría y Xaver Sardà fueron los tres concursantes que se atrevieron a participar y enfrentarse a las preguntas del concurso y del presentador, Juanra Bonet. En esta entrega, la actriz Loles León nos dejó momentos únicos que quedan para la historia de la televisión.

Loles León calienta a Juanra Bonet en '¿Quién quiere ser millonario?': "Lo podríamos hacer aquí"

"Cariño, que soy un bombón que viene a visitarte", le espetó León a Bonet nada más sentarse en la silla. "No nos podemos besar, ni hacer el amor ni nada. Me gustaría hacer más eso que el concurso, porque ya me dirás", comentó la actriz al presentador, con su habitual desparpajo y sentido del humor. "Lo podríamos hacer aquí con estas ruedas", dijo Loles, sacando los colores a Juanra.

"Así, dando vueltas, como esa fantasía de los 90 de la mesa de billar", contestó Bonet, para seguir el juego a la actriz. A lo que Loles le dijo que era muy "baby". "Sí, pero yo ya sabía que había una estantería detrás de una cortina del videoclub", respondió entre risas Bonet.

Finalmente, Loles León consiguió llevarse un bote de 20.000€ por llegar hasta la pregunta 11. El dinero lo destinó a la Fundación Isabel Gemio, que investiga enfermedades neuromusculares, distrofias y otras enfermedades raras.

