Este jueves santo, Sálvame recibió la visita del periodista Jaime Peñafiel. Tras un terrible susto por culpa del coronavirus que estuvo a punto de quitarle la vida, el escritor confesó estar ya vacunado.

Pero aunque ya esté un poco más fuera de peligro, Peñafiel quiso relatar a Paz Padilla y los colaboradores su tragedia por culpa del virus que ha causado una pandemia llevándose a más de un millón de personas en todo el mundo.

Jaime Peñafiel confiesa en 'Sálvame' que casi murió por coronavirus: "Cuando se ponía el sol yo me iba"

"Estoy vivo más que de milagro. No estuve ingresado pero si me ingresan me hubiera muerto porque los hospitales estaban infectados. Hubo un día en que el médico le dijo a Carmen 'deja a tu marido morir en paz", relató el periodista, dejando a los colaboradores muy preocupados. "Una madrugada pensé que cuando se ponía el sol yo me iba. Le dije a Carmen que abriese la ventana porque se iba el día y yo me iba con el día. Aquella madrugada hizo crisis la enfermedad. Me desperté como un roble, como si hubiera sido una pesadilla", explicó en Telecinco.

Jaime confesó que no sintió miedo ante la muerte. "Lo único que me dolía es que dejaba a Carmen sola pero me iba tranquilo. Ya en mi vida había hecho todo lo que tenía que hacer", relató el periodista. Finalmente, Peñafiel tranquilizó a los presentes en plató y a la audiencia contando que ya está vacunado.

