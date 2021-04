¿Cómo se llama realmente Lola ('La isla de las tentaciones 3'): este es su verdadero nombre

La última edición de La isla de las tentaciones ha sido un bombazo. El formato por el que apostó Mediaset cosechó unas audiencias de escándalo y el juego entre los concursantes desató una larga cola de memes, intimidades y discusiones.

Una de las concursantes que más revuelo causó fue, sin duda, Lola Mencía. Su relación con Diego comenzó en el programa Mujeres y hombres y viceversa, y tras muchos años unidos, la isla consiguió separarlos tras las deslealtades de ambos con sus tentadores.

Pero la ex novia de Diego no se llama así. El verdadero nombre de la futura concursante de Supervivientes 2021 no es otro que Marta. Algo que muchos de sus seguidores ya sabían porque en Instagram su nombre de usuario es @martadelola. Pero, ¿de donde viene lo de Lola?

Todo llegó por culpa de la red social Tuenti. "Me empecé a llamar Lola porque mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba", confesó la propia Lola en su Instagram. "Me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo", confesó entre risas. La futura superviviente explicó a sus seguidores que la única que le llama Marta es su familia. "En los exámenes firmaba como Marta Mencía (Lola)", relató.

Tras su exitoso paso por el reality La isla de las tentaciones, que la dejó soltera, ahora Lola (o Marta) pone rumbo a Honduras, donde se enfrentará a los inesperados retos de Supervivientes 2021 con compañeros del programa como Melyssa Pinto o Tom Brusse.

