Ya hace un tiempo que Mediaset confirmó la noticia: regresaba El precio justo, el mítico programa que comenzó a presentar Joaquín Prat en 1988 y que regresa en 2021 para entrar de lleno en el salón de nuestras casas.

Carlos Sobera será el maestro de ceremonias que conducirá el formato por el que apuesta Mediaset. Lo único que no había claro era su fecha de estreno, que iba moviéndose y sin haber nada claro. Ahora la cadena ha dado el día y hora definitiva en la que arrancará el concurso.

Telecinco pone fecha a 'El precio justo', el mítico programa que presentará Carlos Sobera

Telecinco ha decidido que el gran estreno se produzca el próximo lunes a las 22.50 horas tras la emisión de un episodio de Love is in the air. Además, el periodista Luis Larrodera será quien ponga la voz en off al mítico concurso de la televisión. Sobera competirá contra el estreno de The Dancer en TVE, de la misma productora, Mujer en Antena 3 y Caronte en Cuatro.

El programa constará de dos rondas iniciales que incluirán Pujas, Juegos y Ruleta; la Ronda Semifinal en la que se decidirá el finalista; y una última ronda en la que el único ganador optará a llevarse el Escaparate Final del programa. Todas las personas del público del plató serán jugadores potenciales, pero solo algunos de ellos, seleccionados por sorteo, abandonarán sus asientos para concursar.

