El legado que está dejando la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva es muy positivo y es que muchas mujeres se han visto reflejadas en su historia y están saliendo a dar voz a las agresiones y la violencia machista.

Julián Contreras acudió este sábado al Deluxe justamente para contar un oscuro episodio de su vida: presenciar una agresión física a su madre, Carmina Ordoñez, cuando tenía tan solo 14 años.

Julián Contreras, roto de dolor al recordar a su madre en el 'Deluxe': "Presencié una de las agresiones a mi madre"

"Ella (su madre) no quería tomar ninguna acción legal de ningún tipo y no quería que hubiera un daño directo a su maltratador", relató Contreras en Telecinco. "Estaba herida, sola, abandonada y desamparada", confesó el hijo de Carmina Ordoñez, sobre la violencia que sufrió su madre. Pero, además, Julián quiso contar uno de los episodios más violentos y duros de su vida: contemplar una de las agresiones a su madre.

Tras una discusión entre su madre y su pareja, "él me contó que, en una discusión, no tuvo más remedio que pegarla. Yo no supe reaccionar en ese momento y vi cómo él buscaba complicidad en mí", dijo Contreras, sobre este episodio. El maltratador de Carmina confesó a Julián que "me está haciendo que la mate", aseguró su hijo entre lágrimas en la silla del Deluxe.

"Me lancé hacia él, le cogí del cuello y por el brazo, lo llevé fuera del a habitación y cerré la puerta", contó Julián, aclarando que intentó ayudar a su madre. "Si en ese momento me llega a pillar con la entereza que tengo ahora, no descanso hasta que él no desaparezca de la sociedad por los medios legales", sentenció sobre aquel oscuro episodio de su vida.

