La docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva trajo una larga cola de opiniones sobre todo de gente del mundo de la televisión que no dudaron en mojarse y contar cómo se sentían tras ver el duro testimonio de Rocío Carrasco.

Xavier Sardà y Antonio David Flores se conocen desde hace muchísimos años por su trabajo en Crónicas marcianas, pero ni este hecho hizo que el periodista criticara duramente a Antonio David y se creyese la historia que relató Rocío en el documental.

Xavier Sardà da marcha atrás y cambia de opinión sobre Antonio David Flores: "Fue un error garrafal"

"Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológica y no sé si físicamente a Rocío Carrasco, segurísimo", afirmó Sardà, tras la emisión de los primeros capítulos de la docuserie. Estas palabras se volvieron muy polémicas por atacar directamente al ex colaborador de Sálvame sin sentencia alguna.

Pero días después de pronunciar estas palabras, Sardà ha dado marcha atrás y se arrepiente de lo que dijo sobre Antonio David. Así lo explicó Laura Fa en Sálvame: "Xavier Sardà se retracta completamente de las palabras que dijo ayer, que fueron muy desafortunadas y que no hay ninguna sentencia y quería que lo especificara", aclaró su compañera en otros espacios catalanes.

El propio Sardà confirmó esto por boca propia. En una entrevista concedida a El Periódico este sábado, el periodista afirma que "cometí un grave error al criticar duramente a Antonio David. No hay ninguna sentencia condenatoria. Fue un error garrafal", dijo sobre el asunto. "Esta es una diatriba entre Antonio David y Rociíto sobre la que jamás volveré a hacer ninguna declaración. No es un partido de fútbol", sentenció Xavier.

