Marta López, Alexia Rivas o Omar Sánchez son algunos de los nombres que ya han sido confirmados para la nueva edición de Supervivientes 2021. Ya son doce los concursantes que pondrán pronto rumbo a Honduras para enfrentarse a los retos del concurso.

Siguen desvelándose nombres y Telecinco destapó este sábado en el Deluxe uno más. El nombre de Valeria Marini salió a la luz y la audiencia se extrañó porque es desconocida para muchos.

¿Quién es Valeria Marini, la duodécima concursante confirmada de 'Supervivientes 2021'?

Valeria es actriz, bailarina, presentadora y diseñadora italiana muy conocida en su país. Allí ha participado en varios realities, lo que la convierte en toda una experta para participar en Supervivientes: quedó tercera en Grande Fratello VIP, participó en La isla de los famosos y cayó en la tentación en La isla de las tentaciones VIP con Iván González, ex tronista de MYHYV. "Me acerqué a Iván no por su belleza, que es innegable, sino por provocar a Patrick. Quería una reacción, pero no hubo ninguna", dijo la actriz, aunque su relación duró muy poco.

Marini comenzó su trayectoria ante los focos en su juventud, trabajando como modelo. En los 90 fue todo un icono sexual en su país y se dedicó al teatro, la televisión y el cine, destacando su papel como Mina en la película Bámbola de Bigas Luna. También presentó el programa especial de la víspera del Año Nuevo del 2000 en la televisión de su país. Ese mismo año, Valeria probó en un nuevo campo y debutó en el mundo de la moda, creando su propia línea de ropa interior, que triunfó mucho gracias a su marcado carácter sensual. Sus diseños han pisado los pasarelas de Milán y Los Ángeles y su éxito la llevó a abrir varias tiendas en Italia.

Ahora la actriz, diseñadora y presentadora se enfrenta a las adversidades que siempre surgen en Honduras junto a sus compañeros. ¿Se enamorará la italiana en el reality? ¿Durará mucho en el concurso? Valeria Marini pone rumbo a Supervivientes.

