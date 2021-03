La ministra de Defensa del Gobierno de España, la socialista Margarita Robles, acudió este sábado al plató de La Sexta Noche para tratar diversos aspectos del panorama político español, más agitado que nunca con la pandemia de por medio.

Desde la polémica con los extranjeros que vienen a España de fiesta, a la que existe entre ella e Ione Belarra o los mensajes machistas que un senador del PP pronunció ante Yolanda Díaz. Todo esto pasando por Pablo Iglesias, quien recibió alguna crítica por parte de la ministra.

Lea también: César Carballo y su dura alerta a la población desde 'La Sexta Noche': "¡Métanse en casa!"

Las críticas de Margarita Robles a Pablo Iglesias en 'La Sexta Noche': "No era el momento de irse"

"El anuncio lo hizo el mismo día que Sánchez estaba rindiendo un homenaje en Francia en el que se reunía con personas que se habían tenido que exiliar; la comunicación es importante siempre y me parece que no era el momento más adecuado para poner el foco en irse del Gobierno", explicó Robles, criticando a Iglesias su salida del ejecutivo. "no podemos olvidarnos de que hubo que realizar unas segundas elecciones porque dijo que si no entraba en el Gobierno, no había Gobierno, por lo que es un poco sorprendente que dé esta noticia cuando llevamos solo un año y hay tantísimo por hacer", añadió sobre el tema.

Aún así, Margarita explicó que le hubiese gustado que "lo hubiera comunicado de otra manera, en otro día diferente", dijo la ministra, que también quiso dejar claras sus diferencias con la formación morada. "Yo me considero una mujer plenamente de Estado, que creo en las Instituciones, creo que no se pueden cuestionar las Instituciones como puede ser la Monarquía que está perfectamente representada por Felipe VI; no se puede descalificar al poder judicial en su conjunto, y así muchísimas otras cuestiones", criticó Robles.

Lea también: Tenso encontronazo entre Eduardo Inda y Angélica Rubio en 'La Sexta Noche': "Eres una pinocha y una sectaria"