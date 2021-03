Todo empezó con Anabel Pantoja: Mediaset estrenó su nuevo formato Solo sola hace unos meses, donde un personaje famoso se encerraría en un piso situado en los propios estudios de Telecinco en la calle Fuencarral de Madrid.

Después de Anabel llegaron Sofía Suescun, Rafa Mora, el Maestro Joao y ahora ha sido ocupado por Bea Retamal, ganadora de GH 17 y Dani G, tentador de Marta Peñate en La isla de las tentaciones.

Terremoto en el piso de 'Solos': Bea Retamal ('GH 17') y Dani ('La isla de las tentaciones') se besan

Los dos concursantes tuvieron muy buena sintonía desde el primer momento y la complicidad entre ambos se veía de lejos. Este sábado por la noche, Bea y Dani han dado rienda suelta a su amor y se han besado tras juntar su cama para dormir juntos.

Tras el apasionado beso entre ambos, Bea recordó a su novio y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. "Estoy haciendo lo que me sale de dentro, pero acabo de liarla parda", confesó la ex gran hermana. "Yo no pienso con la cabeza. Mi relación estaba rota, porque yo era consciente de que estaba rota. Solo quedaba que yo decidiese o él se cansara y no volviera... Pero hay cosas innecesarias como las que acaban de pasar", aclaró Bea, concienciándose del error que acababa de cometer.

