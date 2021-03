Tras el fuerte encontronazo de Najwa Nimri con unos periodistas a su llegada de los Goya en Atocha, la que ha hecho algo similar es la actriz Verónica Forqué, aunque sin ningún tipo de violencia y con un final bastante distinto.

Forqué, que se encontraba en el aeropuerto de Barajas para coger un vuelo a Tenerife, donde participa en una obra de teatro, fue alcanzada por un reportero de Viva la vida que quiso hablar con ella para el programa, pero la actriz respondió de muy malas formas.

Lea también: Verónica Forqué se confiesa en 'Sábado Deluxe': "No bebo alcohol, pero me gusta fumar marihuana"

Verónica Forqué se encara con un reportero de Telecinco: "Dejadme en paz, no molestes"

"No, no. No es el momento. Go away", le espetó la actriz al reportero con un tono no muy amable. "No es el momento, ¿tú entiendes el español? Me pongo así porque tengo muchos problemas con los billetes. Dejadme en paz. No me molestes", respondió cuando el reportero le pidió explicaciones por sus malas formas.

Cuando el reportero, desconcertado por la actitud de la actriz, se alejó de ella, fue Forqué quien se arrimó para aclarar lo sucedido. "Ya se me ha pasado el mal humor. Qué mal momento. No tengo el papelito para que me dejen volar. Hay unos agentes muy monos y este es muy mono también, pero son muy tiesos. Claro, hacen bien, para que no nos colemos todo el mundo", explicó al reportero y a la cámara.

Tras este mal trago, la actriz explicó amablemente al periodista que había perdido el salvoconducto para poder coger el avión a Tenerife y poder interpretar la obra de teatro que tenía planificada.

Lea también: "¡Deja de parecer una estúpida ignorante!": Pilar Rahola revienta contra Verónica Forqué por sus críticas al independentismo

Verónica Forqué me representa en todo momento. Y esto es una fantasía.pic.twitter.com/VPeJKFnsLY — Robert Calvo (@robert_calvo) March 20, 2021