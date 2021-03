La serie documental que Telecinco ha preparado con Rocío Carrasco para contar su verdad está trayendo una larga cola de enfrentamientos, debates y discusiones por lo que se puede llegar a destapar después de 20 años de silencio por parte de la hija de Rocío Jurado.

Alba Carrillo, íntima de Rocío, lleva defendiendo a su amiga en los programas de televisión mucho tiempo, a pesar de que todo el mundo se posicionase con Antonio David. Ahora la ex gran hermana ha saltado contra Ana Rosa Quintana por criticar a Rocío en redes sociales.

Alba Carrillo da la cara por Rocío Carrasco y carga contra Ana Rosa Quintana: "Idea machista"

"Ha calculado Rocio Carrasco el daño que está haciendo a sus hijos? Por qué si tanto ha sufrido no acudió, sin cámaras ni dinero de por medio, a las llamadas de su hija? Por qué ahora? Muchas interrogantes", escribió Rosa Villacastín en Twitter, criticando que ahora salga Rocío Carrasco a contar su verdad. "No puedo estar más de acuerdo contigo", le contestó Ana Rosa Quintana, apoyando la crítica a la hija de la Jurado.

Este mensaje de ambas periodistas molestó mucho a Alba Carrillo, quien no dudó en saltar contra la presentadora a pesar de que es la dueña de la productora de Ya es mediodía, programa donde colabora Carrillo. "Habéis calculado que AR tiene en su mesa a un "señor" que dejó de hablar a su hijo años pero nunca le has juzgado de mal padre? A las mujeres se nos exigen unas obligaciones respecto a la maternidad que a los hombres NO. Y hay gente que ayuda a que esta idea machista se fomente", contestó Alba a Ana Rosa, haciendo referencia a Alessandro Lequio.

No puedo estar más de acuerdo contigo https://t.co/0jkjiVugpL — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 20, 2021

Habéis calcula que AR tiene en su mesa a un "señor" que dejó de hablar a su hijo años pero nunca le has juzgado de mal padre? A las mujeres se nos exigen unas obligaciones respecto a la maternidad que a los hombres NO. Y hay gente que ayuda a que esta idea machista se fomente. https://t.co/A6wDE0Y7Cr — Alba Carrillo OFICIAL (@AlbaCarrilloTW) March 20, 2021