Tenso encontronazo entre Eduardo Inda y Angélica Rubio en 'La Sexta Noche': "Eres una pinocha y una sectaria"

La Sexta Noche reunió, como cada sábado, a su mesa de periodistas y tertulianos para tratar las claves semanales de la política en nuestro país y desgranar todo lo que ocurre en ella: desde la dimisión de Iglesias como vicepresidente a la polémica de las elecciones con Ayuso.

Eduardo Inda y Angélica Rubio, dos de los habituales tertulianos que acuden al plató de La Sexta cada semana, se enzarzaron en una fuerte discusión que terminó con la intervención de Hilario Pino, presentador sustituto del programa, pidiendo que no se pronuncien insultos.

Lea también: Iñaki López explica en directo el motivo por el que ha tenido que dejar 'La Sexta Noche'

Tenso encontronazo entre Eduardo Inda y Angélica Rubio en 'La Sexta Noche': "Esperando que condenes las amenazas"

"No he oído, salvo Arrimadas, una sola condena por lo que sufrió ayer Díaz Ayuso por parte de un comentarista que dijo que había que cortarle el cuello a esta señora", dijo Inda. "No he escuchado a nadie de vosotros condenar este acto lamentable, repugnante. Todo lo que se dice a Ayuso sale gratis", replicó a los demás comentaristas presentes en plató. "Las asociaciones feministas no han abierto la boca", añadió el director del digital OkDiario.

"Porque estamos esperando que tú condenes los insultos y amenazas de muerte a Pablo Iglesias", le replicó Angélica Rubio a Inda, por sus comentarios acusando a los demás compañeros. "Seguro que a ti te encantaría que le cortasen la cabeza", le respondió Inda. "Yo lo que no hago es como tú, que cuando alguien en Twitter dice que hay que pegarle un tiro en la nuca a Sánchez o Iglesias no es que no lo condenes, lo aplaudes", gritó Rubio, muy cabreada por la situación y la hipocresía de Inda.

"Eres una mentirosa patológica, pinocha", dijo Eduardo, haciendo intervenir al presentador. "Insultos no, sin insultos", pidió Hilario Pino. "Sé un poco objetivo, Hilario. A quien tienes que mandar callar es a ella, no a mí", replicó el tertuliano al presentador, por pedirle que no insulte. "Es una pinocha y tú no la has callado cuando ha dicho una cosa que es mentira", añadió. "¿Quién eres tú para exigirnos nada? No me vas a callar aunque grites", le contestó la directora de El Plural. "Eres una persona sectaria y te parecen bien unas cosas y otras no", explicó Eduardo, por encima de la voz del presentador. "Ya vale, se acabó ya", sentenció el presentador, dando paso a otra tertuliana.

Lea también: César Carballo explota en 'La Sexta Noche' contra los políticos: "¿España va a moverse de ola en ola entre puentes?"