Este mismo sábado por la mañana, Iñaki López daba la noticia a sus seguidores de Twitter: abandonaba La Sexta Noche por un problema médico que le obliga a quitarse de delante de las cámaras temporalmente.

"Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de La Sexta Noche. Os dejo en las manos del infalible Hilario Pino. Os echaré de menos", escribió el presentador en un tweet. Al momento recibió el cariño y ánimo de muchos compañeros y amigos.

Iñaki López explica en directo el motivo por el que ha tenido que dejar 'La Sexta Noche'

Hilario Pino, sustituto de Iñaki, daba paso al presentador vía telefónica para que explicara qué motivo es el que le aparta de las cámaras de televisión. "¡Qué raro se me hace ser testimonio en mi propio programa!", bromeó López. "En una revisión rutinaria me han detectado un desprendimiento de retina y el postoperatorio es todavía peor que la operación", explicó Iñaki, comunicando a la audiencia por qué no estaba en plató.

"La operación gracias a los avances de la anestesia se pasa incluso plácidamente. El médico me tuvo que pedir incluso que callara durante la intervención, pero el postoperatorio es una especie de potro de tortura que te obliga a estar mirando hacia el suelo durante diez días", añadió. "Soy muy mal enfermo, y agradezco los consejos de todos los médicos y más aún agradeceré sus recetas. Ya les iré llamando uno a uno", dijo, provocando la risa de los presentes en plató. "Estoy siguiendo una estricta dieta de torrijas que me está ayudando a sobrellevar esto", sentenció el presentador, con el humor que le caracteriza.

