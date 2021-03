El restaurante de First Dates abrió sus puertas una noche más para intentar que los concursantes encuentren el amor en una romántica cita que les prepara el programa mientras degustan algunos de los platos que les sirven.

Elena llegó al restaurante más famoso de la televisión para encontrar a un chico del que enamorarse. Pero tras mostrar un tatuaje que dejó perplejo a Carlos Sobera, el foco de la cita se puso sobre este tema.

El tatuaje de una concursante de 'First Dates' que ha descolocado a Carlos Sobera: "Con el culo en la boca"

"¡Que guapa Elena por favor! Me encantan el abrigo y los botines, tú chico se va a llevar una alegría", dijo Sobera, para dar la bienvenida a la concursante que llegaba para encontrar el amor. "Soy una hortera, me gustan los oros y las pieles y todo eso, y con orgullo", confesó Elena, para presentarse ante la audiencia del programa.

La concursante llamó la atención de Matías, el camarero argentino del restaurante. "¿Eso que tienes en los dedos son puntitos? ¿Son tatuajes?", preguntó. "Sí, cuando me aburro me los hago, me gustan los tatuajes, tengo muchos. Sobre todo los tatuajes chorras, me gustan hacérmelos a mí, por ejemplo en las manos con aguja y tinta china, de manera tradicional", dijo Elena.

Pero sin duda lo que más sorprendió a los presentes en ese momento fue cuando la concursante mostró uno de sus tatuajes. "Este es el más estúpido que tengo", confesó, mostrando que lleva tatuada la palabra "culo" en el interior de sus labios. Sobera quiso preguntarle el por qué de esa palabra. "Es que estoy todo el día con el culo en la boca, es una palabra que digo mucho", aclaró Elena.

