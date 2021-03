Antena 3 emitió este viernes una nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? edición famosos. Eva Hache, Antonio Garrido y Boris Izaguirre se enfrentaron a las preguntas de Juanra Bonet para conseguir dinero con un destino benéfico.

Izaguirre aceptó el reto de sentarse en la famosa silla del concurso para recaudar dinero para una entidad benéfica. Boris fue avanzando poco a poco hasta llegar a la pregunta 9, donde han cambiado los planes del periodista.

La espontánea respuesta de Boris Izaguirre tras perder en '¿Quién quiere ser millonario?': "¡Es muy gay!"

"¿Qué palabra no está aceptada por la Real Academia de la Lengua Española?", dijo Bonet, proponiéndole la pregunta. "A. Amá, B. Amigovio, C. Murciégalo y D. Visicitud", añadió. Boris resopló dando a entender que no se la sabía. Tras su confusión decidió utilizar dos comodines: el de la llamada y el del 50%. Pero esto no sirvió para que el periodista acertara la pregunta.

Izaguirre se lanzó con la "D. Visicitud", pero al comprobar la respuesta no era la correcta y Boris perdió 5.000 euros, teniendo que abandonar la silla con tan solo 10.000. "¡No me lo puedo creer! Vicisitud. ¿Qué tienen en contra? ¿Que es una palabra muy gay? ¡Es muy gay! Siempre hay palabras que mariconean y vicisitud es una de ellas, es como un poco amanerado", gritó el periodista, teniendo que abandonar el concurso.

