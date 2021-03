Cómo ver Atresplayer Premium y Mitele Plus a través de Movistar+

Movistar+ ha incorporado a su servicio las plataformas de Atresplayer Premium y Mitele Plus, de Atresmedia y Mediaset, que ya se pueden contratar a través de la propia interfaz de Movistar+. Los clientes de Movistar+ con descodificador UHD tenían disponible ya desde el pasado mes de noviembre el acceso a la aplicación de Atresplayer y a sus contenidos, previo registro en su plataforma, y ahora tendrán la posibilidad de hacer lo mismo con Mitele.

Ahora, además, se ha habilitado la contratación de la modalidad de pago a través del descodificador UHD. A esto se suma que los contenidos de Atresplayer Premium y Mitele Plus se pueden encontrar en el buscador del descodificador, facilitando la navegación y el consumo sin necesidad de abandonar el entorno de Movistar+.

Lea también: Atresplayer Premium amplía ventaja sobre Mitele Plus: ¿cuántos suscriptores tienen?

¿Cómo acceder a Atresplayer Premium dentro de Movistar+?

En la Home de Movistar+ el usuario podrá seleccionar la app Atresplayer Premium desde el carrusel de aplicaciones. Los clientes que no estén registrados en Atresplayer y deseen contratar la suscripción Premium, podrán realizar la contratación desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones.

Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos premium serán accesibles también desde el buscador del descodificador. Para acceder a la aplicación en su modalidad gratuita es necesario realizar un registro previo a través de atresplayer.com y posteriormente introducir las claves en el descodificador. Con las claves obtenidas en el registro desde el descodificador o desde su página web, es posible acceder tanto a la aplicación en el descodificador Movistar+ como a todos dispositivos compatibles con Atresplayer.

¿Cómo será el acceso a Mitele Plus dentro de Movistar+?

De la misma manera, el servicio de Mitele Plus estará integrado en la home de Movistar+ de manera que se podrán encontrar sus títulos a través de la navegación así como de las facilidades de búsqueda y descubrimiento de contenido que ofrece la plataforma. Los clientes que no estén registrados en Mitele y deseen contratar la suscripción a Mitele Plus, podrán realizar también la contratación a través de la plataforma Movistar+ desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones.

Lea también: MYHYV, La isla de las tentaciones y Got Talent: Mitele Plus cambia de estrategia para competir contra Atresplayer Premium

Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos de Mitele Plus serán accesibles también desde el buscador del descodificador. El servicio de Mitele Plus estará disponible en los próximos meses para los abonados de Movistar+ con descodificadores UHD, de los que actualmente ya hay desplegadas 1.300.000 unidades en España.