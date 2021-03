El dúo humorístico Martes y 13 se sentó este sábado en los sillones de La Sexta Noche y trataron una infinidad de temas. Pero sin duda alguna el más sorprendente fue el cameo que el ex comisario Villarejo realizó en una de sus películas.

Josema Yuste y Millán Salcedo, los miembros del dúo, recordaron cómo fue esa experiencia con alguien de quien guardan un buen recuerdo, a pesar de que ahora sea uno de los protagonistas de la televisión y no justamente por algo positivo.

El inesperado cameo de Villarejo en una película de 'Martes y 13': "Era muy simpático y cachondo"

Tras mostrar el cameo de Villarejo haciendo de Frankenstein en la película Aquí huele a muerto... pues yo no he sido, los cómicos quisieron explicar cómo sucedió aquel hecho. "A mí me caía muy bien ese hombre en aquellos entonces, imagínate...", dijo Millán Salcedo. "Era un tío muy simpático, muy cachondo", añadió.

"Le vacilábamos", contaron en plató. "Yo no recordaba nada. Me mandó una foto Millán y no me acordaba", dijo Yuste, que tiene menos recuerdo del ex comisario en su faceta de actor. Además, ambos confesaron que participó en más películas y que recuerdan a Villarejo como una persona muy agradable.

