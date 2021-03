Este miércoles, cuando Pablo Iglesias mencionó en el Congreso a Paca la Piraña, la ministra de Economía Nadia Calviño preguntaba quién era esa tal Paca. El vídeo se hizo muy viral en redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco del asunto.

Este sábado, La Sexta Noche consiguió un vídeo de la mismísima Paca teniendo unas palabras para la ministra que le sorprendieron mucho y que consiguieron sacar la sonrisa a la economista del Gobierno.

Paca la Piraña invita a Nadia Calviño "a tomar un cafelico" y saca la sonrisa de la ministra en 'La Sexta Noche'

"Quiero saludar con mucho cariño a la señora Nadia Calviño, ministra de Economía del Gobierno de España. Quería decirle, querida señora, que yo soy Paca la Piraña", dijo la amiga de La Veneno, en un vídeo. "Una de las primeras trans que hice la mili en España. A ver si un día nos vemos por Madrid, nos tomamos un 'cafelico' y te llevo a mi programa en Atresplayer PREMIUM", le propuso la actriz.

"No saben lo que les agradezco que me hayan hecho reír y que además me den la oportunidad de dar las gracias a Paca", dijo Nadia, entre risas. "No he tenido tiempo para ver series, lo confieso. He visto Nevenka, pero no he tenido ocasión de ver La Veneno y no conocía al personaje de Paca", añadió Calviño. La ministra, muy agradecida por el vídeo y la invitación, mandó un saludo a la actriz que tanta polémica le generó esta semana. "Le agradezco de corazón su cariño y agradezco la oportunidad que me han dado", dijo la ministra.

