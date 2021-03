El doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y colaborador de La Sexta Noche, lanzó desde su silla de tertuliano la pregunta que haría a Fernando Simón si pudiese entrevistarle.

Esto surge a raíz de la entrevista que Jordi Évole realizó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y que se emitirá este domingo en La Sexta el día en que se cumple un año desde el confinamiento de la población española.

César Carballo confiesa en 'La Sexta Noche' lo que le diría a Fernando Simón si le tuviese delante

Carballo confesó en directo que si tuviese delante al director del CCAES le preguntaría "por qué no se armó al país y no se dejó a los sanitarios hacer pruebas para saber que en febrero ya teníamos el coronavirus completamente extendido", dijo el doctor. Sin embargo, matizó que "le ha visto cambiar el mensaje en las últimas semanas por el Ministerio".

"Le hemos visto sacar un mapa diciendo que la situación en España está muy mal y no es momento de relajar las medidas. Ese Fernando Simón no lo vimos antes. No es el Fernando Simón que quitó hierro al asunto", confesó ante el resto de tertulianos. César también confesó que el cambio de ministro hizo que "ese Fernando Simón más prudente" le guste más.

