La nueva edición de Supervivientes está al caer, así lo anunciaron en Telecinco con una nueva promoción donde pudimos ver a una Lara Álvarez muy salvaje y un Jorge Javier Vázquez a lo vigilante de playa.

Esta semana conocíamos la identidad del primer concursante confirmado de la edición que se tirará desde el famoso helicóptero: Antonio Canales. Otros de los nombres más sonados son el de Maite Galdeano y Rafael Amargo.

Sylvia Pantoja, segunda concursante confirmada para 'Supervivientes 2021'

Este sábado conocimos el segundo nombre confirmado que viajará hasta Honduras: Sylvia Pantoja, prima, y enemiga, de Isabel. La cantante tiene publicados 7 discos y en el año 2000 representó a España en el festival de la OTI. Además, en México, donde tiene más fama, recibió el Premio Nacional de la Mujer por su carrera profesional en la música.

La enemistad entre Sylvia e Isabel viene de lejos. La tonadillera estaría formando a la joven para su futuro en la música cuando Chiquetete la llamó para que fuese su corista y Sylvia no se lo pensó dos veces: se fue a pesar de que Isabel le pidió que no se marchara. Además, en la Cantora: la herencia envenenada, la cantante en México sorprendió contando que "Isabel empezó a cambiar cuando llegó Paquirri a su vida, tenía comportamientos extraños".

Pero sin duda, las declaraciones que más sorprendieron en plató fueron las que dejaban a la tonadillera de celosa. "Recuerdo cuando llegó el bautizo de Kiko, ella me regaló un vestido blanco y yo ya estaba ensayando para actuar en el convite. Entró Paco y me dijo que lo hacía muy bien y que estaba muy guapa. En ese mismo momento, Isabel fue a ponerse una bata de cola con tanta ansiedad que hasta se rompió una uña, me tenía celos, era ridículo que una artista de su calibre compitiera conmigo", contó Sylvia en el especial sobre su prima.

Ahora, Sylvia emprende una nueva aventura y se embarcará en un viaje a Honduras para ser una superviviente que convivirá, de momento, con Antonio Canales y otros nombres que descubriremos a lo largo de estas semanas.

