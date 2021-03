Socialité, el programa presentado por María Patiño, ha destapado este sábado una exclusiva: Kiko Rivera estaría pensando en realizarse una prueba de paternidad para comprobar si el Doctor Cariñanos era realmente su padre y no Paquirri, como todos creen.

Una reportera del programa, Giovanna González, se desplazó hasta Sevilla, específicamente a la casa del DJ para preguntarle por este tema. Tras lanzarle la pregunta, Kiko perdió los nervios y se indignó con la periodista.

Lea también: La inesperada relación de Kiko Rivera con Felipe González deja en shock a Bertín Osborne: "Me entero ahora"

Kiko Rivera pierde los nervios contra una reportera de 'Socialité': "¡Vete a la mierda!"

"Te quería preguntar. ¿Es verdad que tienes intención de hacerte las pruebas de paternidad?", dijo Giovanna a Kiko. El DJ agachó la cabeza e hizo un esto hacia sus hijas, que le acompañaban, haciendo referencia a que delante de ellas no hablasen de ese tema. "Acabo de decir hace un momento que no me hagas preguntas porque entienden y tu pasas.", le contestó Kiko.

"Te lo he pedido por favor, ¿y sigues?", añadió Rivera, al ver que no paraba de preguntarle. "Nos ha llegado que has hablado con el hijo de Cariñanos", dijo la reportera, sin hacerle caso a la petición de que delante de sus hijas no hablase de ese asunto. "Me estás poniendo de mala hostia", contestó el hijo de Paquirri. "Yo no te estoy faltando el respeto", le espetó la reportera. "Sí lo estás haciendo", dijo Kiko, por no callarse delante de sus hijas.

"Vete a la mierda", dijo el hijo de la tonadillera, pegando un portazo al coche muy cabreado por la situación. "¿Me vas a dejar de grabar ya, por favor?", le preguntó Kiko, al ver que no se movía del sitio. "¿Te puedo lanzar las preguntas?", le preguntó Giovanna. "No, no puedes lanzarme ninguna pregunta", le respondió. "Entiendo que es una situación delicada, pero claro, estamos hablando de una noticia... Lo siento por su hija mayor, que entiende de lo que hablamos", añadió María Patiño desde plató.

Lea también: Fuerte altercado del novio de Maite Galdeano con una reportera de 'Socialité' que acaba llorando