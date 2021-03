Chenoa abre su corazón y habla de 'OT', Bisbal y del momento chándal en 'Dos parejas y un destino'

Chenoa es una de las concursantes que viajan cada viernes por España junto al programa Dos parejas y un destino, donde hace pareja junto al ex torero Jesulín de Ubrique. Esta semana, la cantante viajó junto a la Terremoto de Alarcón.

Este viernes viajaron hasta Sevilla y ambas disfrutaron de un relajante baño con la Giralda de fondo. Fue aquí cuando La Terremoto aprovechó para preguntar a Chenoa por sus vivencias en Operación Triunfo y todo el fenómeno que desencadenó el concurso.

Lea también: Los compañeros de 'OT' lloran la muerte de Àlex Casademunt: "No puede ser verdad"

Chenoa abre su corazón y habla de 'OT' y del momento chándal en 'Dos parejas y un destino'

"20 años después no puedes seguir teniendo ni un chat de WhatsApp si no ha pasado algo verdadero. Nos quedamos con ganas de volver a entrar en la Academia. Para decir algo así 20 años después tienes que tener un buen recuerdo", dijo la cantante, sincerándose delante de las cámaras de TVE. Chenoa quiso tener unas palabras sobre su relación con David Bisbal. "Es la historia que ha quedado en el corazón y yo lo entiendo", reconoció.

"El recorrido es: me hago una gira, bajo, salgo en chándal y digo 'hey", dijo sobre el momento chándal. "Creo que lo regalé. Me costó seis euros. Era un chándal para hacer deporte", añadió la jurado en Tu cara me suena. "Si no contesto soy borde y si contesto porque hablo. Eso se supera y se ve con otro prisma y otra distancia, lo que pasa es que todo el mundo intenta buscar ese 'no se ha olvidado", reconoció Chenoa, abriendo su corazón como nunca.

Lea también: "Me di pena hasta yo": la confesión más sincera de Chenoa sobre las imágenes en su casa tras su ruptura con Bisbal