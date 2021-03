La guerra entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio parece que no da tregua. Parece que cada fin de semana, cuando ambas acuden a Viva la vida a trabajar, empeora cada vez más la situación.

El pasado fin de semana se originó una trifulca entre ambas que no terminó en publicidad, si no que fue a más. El programa busca al topo que contó a una revista lo sucedido entre bambalinas cuando las cámaras no grababan lo que ocurría en plató.

Lea también: Alejandra Rubio responde a Jorge Javier tras llamarla "ridícula" y habla de María Teresa: "Se le fue de las manos"

Emma García aclara lo que ocurrió entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio en una publicidad de 'Viva la vida'

Tras la publicación de este suceso, Emma García miró a cámara y quiso explicar lo ocurrido y el motivo por el que no emitieron este momento. "Fue un momento de tensión que el programa decidió no emitir porque no estábamos en directo y decidimos no contarlo con todo lujo de detalles porque nos parecía que no era necesario y por respeto a las dos protagonistas", dijo la presentadora, excusándose.

Terelu Campos, por otro lado, quiso dar su opinión sobre la filtración de esta información a una revista que solo saben los miembros del equipo del programa. "Ha cometido una traición entre compañeros. No tengo por qué fiarme de lo que cuenta", dijo la madre de Alejandra.

Lea también: Marisa Martín Blázquez desvela la enfermedad que padece y deja sorprendidos a todos sus compañeros