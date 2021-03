Las inesperadas declaraciones de Carmen Calvo sobre Pablo Iglesias en 'La Sexta Noche': "Muchos se sorprenderían"

La vicepresidenta Carmen Calvo acudió este sábado al plató de La Sexta Noche para tratar diversas polémicas y asuntos pendientes cuando estamos a pocos días de cumplir un año desde que España entró en el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Iñaki López preguntó a Calvo por la gestión de la pandemia, por la negación de Madrid de cerrar perimetralmente en Semana Santa y también por la coalición. Tras ser preguntada por su relación con Iglesias, la política le dedicó unas palabras que sorprendieron bastante a todos.

Lea también: ¿Qué opinan los ministros Carmen Calvo y José Luis Ábalos de sus imitaciones de Carlos Latre en 'El hormiguero'?

Las sorprendentes declaraciones de Carmen Calvo sobre Pablo Iglesias en 'La Sexta Noche': "Muchos se sorprenderían"

"Trabajamos con Unidas Podemos bastante mejor de lo que pueda parecer por algunos titulares que incluso nos sorprenden a nosotros", dijo Carmen, tras ser preguntada por Iñaki por la coalición, que cumple ya un año y tres meses. "Hemos hecho más leyes que ningún otro en un año, sobre todo las que hemos tenido que hacer para proteger a nuestro país por la pandemia. Pero también leyes tan importante como la de la educación o la de los Presupuestos. Somos un Gobierno que trabaja mucho", añadió.

Pero Iñaki no quedó conforme con su respuesta y repreguntó por la reunión entre Sánchez e Iglesias que finalmente no se celebró. "Nos vemos todos los martes, nos llamamos constantemente. No se trata de reunirse", dijo Calvo, sobre esta noticia. Pero además, la vicepresidenta quiso dejar clara la buena relación que existe entre ambos a pesar de lo que puede salir algunas veces en prensa. "Lo veo muy a menudo, en el Parlamento le tengo a mi izquierda. Se sorprendería la gente de los comentarios personales y divertidos que hacemos de las cosas. Nos enseñamos fotos de sus hijos y mis nietos", dijo la política sobre este asunto.

"El PSOE es una izquierda de Gobierno, institucional; Unidas Podemos es una izquierda diferente, pero hemos sacado adelante una importante legislación, siendo el país que mejor y más ha protegido a sus empresas y trabajos", aclaró Carmen Calvo, sobre el posible adelanto electoral del que han hablado algunos medios estos días.

Lea también: César Carballo advierte del "golpe" que se dará Madrid en Semana Santa por el coronavirus