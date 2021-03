El Desafío emitió este viernes su última entrega donde pudimos ver la gran victoria de Kira Miró. Pero la final no estuvo cargada de buen rollo, alegría y abrazos. También hubo lugar para momentos tensos de alguna concursante con el jurado.

A pesar de que Ágatha Ruiz de la Prada y Jorge Sanz fueron los más reivindicativos en cuanto a discusiones o encontronazos, en la final le tocó a Ana Peleteiro. La deportista no tuvo reparo alguno en contestar a Santiago Segura.

El tenso encontronazo de Ana Peleteiro y Santiago Segura en 'El Desafío': "Eso tú, que para eso te pagan"

"Una vez me dijiste: 'Claro, es que me has dado menos nota'. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?", preguntó Segura. "Tú sabes perfectamente a quién me refería", contestó Peleteiro. "Por ejemplo, ¿David Bustamante merece menos nota que tú?". "Eso tú, que para eso te pagan", dijo la concursante, soltando un zasca al jurado.

"Te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja", respondió Segura, un tanto enfadado. "¿Te molesta que te pida ayuda? Siempre te quejas. No quieres mojarte. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta", añadió el director. "Todos han hecho un gran trabajo", dijo Ana, solidarizándose con todos sus compañeros.

