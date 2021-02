Maite Galdeano pide perdón a la reportera de 'Socialité' y echa a su novio de casa tras casi agredirla

Tensión en directo en Socialité. Este sábado, Laura Roigé, reportera del programa, ha sido casi agredida por Remi, el actual novio de Maite Galdeano, tras intentar realizar una conexión para el programa de Telecinco.

La joven ha conectado con María Patiño desde su coche donde la hemos podido ver llorando y muy afectada tras la tensa y violenta situación que ha tenido que vivir. "Me decía que si veía imágenes suyas por la tele me iba a buscar", explicó la reportera.

Tras este episodio, Maite ha llamado en directo a Socialité para disculparse con Laura. "Cuando hemos subido a casa ha sido mucho peor, ha seguido gritando y me ha dicho de todo y yo eso no lo voy a aguantar, le he echado de casa, le he pedido que cogiera sus cosas y se fuera. No estoy preparada para aguantar a un hombre así otra vez en mi vida", ha confesado la madre de Sofía.

Galdeano ha confesado no ser la primera vez que veía a Remi en esa actitud y asegura no tener ni un poco de paciencia para aguantar esas salidas de tono. "A mí no me ha puesto una mano encima, pero sí me ha gritado y no voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo gritas a otras personas", dijo en la llamada al programa. "Me ha dicho que iba a ponerse en contacto con su abogado de Francia y con su hermana y que lo iba a sacar todo, por la ventana hemos visto que se ha metido en el bar de enfrente arrastrando su maleta", añadió.

