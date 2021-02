Hace unos meses, cuando surgió la polémica en la que se vio envuelto Rafael Amargo, una reportera de Socialité fue casi agredida por el padre del bailarín, a pesar de que después pidiera disculpas en público.

Este sábado volvió a ocurrir: una reportera de Socialité, Laura Roigé, ha sido casi agredida por Remi, el actual novio de Maite Galdeano, en la puerta de la casa de Sofía Suescún. Todo comenzó cuando la compañera se posicionaba con la cámara en la puerta de la casa de la ex gran hermana.

El novio de Maite Galdeano hace llorar a una reportera de 'Socialité' tras casi agredirla en una conexión

Al encontrarse la reportera en la casa de Sofía, ha aparecido Remi junto a Maite y él se ha puesto muy nervioso, encarándose a Laura y amenazándola. Entre lágrimas por lo sucedido, la reportera lo ha contado desde el interior de su coche en directo. "Maite ha sido muy agradable pero Remi se ha puesto a insultarnos, a amenazarnos y a gritarnos. Le ha faltado muy poco para llegar a las manos, ha sido una situación muy desagradable. Su comportamiento ha sido una vergüenza", decía Laura, muy afectada.

A pesar de haber vivo una situación "muy violenta", ha querido mandar un mensaje de calma a su familia para decir que está bien. "Me decía que si veía imágenes suyas por la tele me iba a buscar", explicó Laura. "Me llamaba española en tono racista y me levantaba la mano. Se me encaraba", sentenció la reportera, sin aún asimilar lo sucedido.

jaja Remi y la reportera también le grito pic.twitter.com/lts9j1dlje — ????????@lebiram???????????? (@lebiram34980787) February 28, 2021