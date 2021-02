Isa Pantoja aceptó la invitación del Deluxe y el sábado acudió a sentarse en el sillón del programa nocturno de Telecinco. La hija de Isabel Pantoja habló sobre su boda, vida personal pero también sobre la guerra entre su madre y su hermano.

Todo funcionaba con normalidad hasta que Jorge Javier quiso confesarle a la hija de la tonadillera algo que seguramente ella no sabía de su madre: en una fiesta de Mediaset a la que Isabel acudió, puso verde a su hija delante de otros presentadores y jefes de la cadena.

Jorge Javier y su confesión más dura a Isa Pantoja en el 'Deluxe': "Tu madre te puso verde en Mediaset"

"No recuerdo ningún caso en el que tu madre no haya antepuesto su proyección pública al amor verdadero. Todo lo que ha hecho por sus hijos públicamente ha sido porque a ella le ha venido muy bien", confesó el presentador. "Hubo una fiesta de Mediaset donde ella, a la plana mayor de los compañeros, a mí incluido, que estábamos en la fiesta, te puso verde de una manera...", le espetó Jorge a la invitada.

"Quiero saber por qué tenía tantas preocupaciones", preguntó Isa, para saber qué decía exactamente. "Mi hija no me quiere", respondió tajante el presentador. "Pero es verdad que algunas cosas que ha hecho, por no decir todas, han sido a cambio de algo. Pero, sinceramente, si se está todo el rato hablando de ella, pues qué menos que aprovecharse. Tonta tampoco es la mujer", sentenció Isa, que se quedó sorprendida por las declaraciones de Jorge.

